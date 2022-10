L’enogastronomia della Muntagna in mostra a Biancavilla

Leggi su linkiesta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nel primo semestre del 2022 sono state 3.293.388 le bottiglie prodotte a marchio Etna Doc, con un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo di riferimento nel 2021 (dati Consorzio Tutela Vini Etna Doc), un risultato che mette in evidenza la costante crescita dell’attenzione dei consumatori verso vini unici e particolari che caratterizzano l’identità enologica del Vulcano. Partendo da questi indicatori, in occasionesettima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico di Galati Mamertino (Messina) il comune di(in provincia di Catania) ha presentato ilEtna Wine Forum, in programma dal 15 al 17 ottobre presso Villa delle Favare, dove saranno ospitati i banchi di assaggio delle cantine etnee e delle aziende agricole del territorio. Con i suoi vigneti e palmenti che raccontano una storia ...