Lazio - Udinese | le pagelle | Silvestri attento 7 Zaccagni 6 | 5 punge

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dà sicurezza al reparto e quando c'è da chiudere, eccolo puntuale su Pereyra. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Dà sicurezza al reparto e quando c'è da chiudere, eccolo puntuale su Pereyra. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore ...PioliCLASSIFICA SERIE A:Napoli 26 punti; Atalanta 24;21; Milan* 20; Roma* 19; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina* e Spezia 9; ...ROMA (ITALPRESS) – Lazio e Udinese portano a casa un punto a testa che consente sia a Maurizio Sarri che ad Andrea Sottil di rimanere ai piani alti della classifica di Serie A, continuando a coltivare ...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro l'Udinese: "Non so cosa vuole fare il nostro presidente, ma se ...