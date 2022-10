Infortunio Immobile | problema muscolare per la punta

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 ottobre 2022) Una partita non bellissima della Lazio di Sarri nella gara contro l’Udinese. I biancocelesti, messi sotto nel gioco dai ragazzi di Sottil, si sono ritrovati sterili in fase offensiva. La causa è dovuta anche all’uscita diperdopo meno di 30 minuti. Ciro, infatti, alla fine di un azione offensiva si è inchiodato sul posto, toccandosi la coscia sinistra. La mimica e le smorfie di dolore dellabiancoceleste hanno subito fatto pensare a qualcosa di grave. I sospetti ricadono tutti sul flessore sinistro. Diagnosi che, se confermata nei prossimi giorni dai vari esami, lo terrebbe lontano dai campi per almeno 3 settimane. Molto probabile che Ciro salti il derby con la Roma di domenica 6 novembre. Il momento nel quale Cirochiede il cambio alla sua panchina a causa di un ...