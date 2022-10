Il Palermo si butta via | finisce 3-3 con il Pisa Corini di nuovo a rischio esonero?

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ildiaveva assaporato il ritorno alla vittoria e ai 3 punti quando era in vantaggio per 3-1 fino a metà del secondo tempo. Invece ilrimonta e il match3-3. Un punto che non risolleva il morale e la classifica dei rosanero e che farà passare una settimana di ulteriori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Coppa Italia Serie C, streaming gratis Eleven Sports e diretta tv in chiaro RAI? Secondo turno OGGI LIVE-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI? Dove vedere Coppa Italia Serie C Dove vedere Triestina-, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Playoff Serie C LIVE OGGI Dove vedere Padova-, streaming ...