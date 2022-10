Il Genoa di Gren e Carapellese

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 16 ottobre 2022) 1955-1956: Il 1955 ovvero, per meglio dire, la stagione 1955 – 1956 nasceva per ilcon l’auspicio di fare almeno meglio della stagione precedente, disputata da neo promossa, e conclusa con il raggiungimento dell’undicesima piazza della Serie A. I giocatori rossoblù maggiormente rappresentativi erano, il capitano dei Grifoni, e lo svedeseche aveva appena terminato la sua carriera alla Fiorentina. Articolo di presentazione del1955 – 1956 tratto dal settimanale “Il calcio illustrato” Fu in effetti una stagione migliore rispetto a quella del rientro in serie A che si concluse in totale bellezza con la sfida contro la (quasi) imbattibile Fiorentina neo campione d’Italia. Ilin una sfida significativa forse più per la Fiorentina, che voleva mantenere l’imbattibilità ...