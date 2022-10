Il deputato della Lega Angelucci va a mangiare in trattoria e lascia la Ferrari sulle strisce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Appena rieletto alla Camera dei Deputati con laSalvini Premier, ilAntonioha parcheggiato la propriapedonali di San Lorenzo, per recarsi apresso una notadel quartiere. L’Onorevole deve aver approfittatobella giornata di questa domenica, per tirare fuori dal garage la sua supercar e venirsi a fare una ricca mangiata presso un ristorante dalla Capitale. Il politico si sarebbe diretto alla“Maghetto”, dopo averto la propria automobile per non parcheggiare lontano dal locale. Sarà stato per nonre lontano dai propri occhi il bolide di Maranello, un po’ per l’oggettiva difficoltà a trovare ...