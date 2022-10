Highlights e gol Napoli-Bologna 3-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la decima giornata del campionato di. Allo stadio Diego Armando Maradona gol e spettacolo: con gli ospiti che sbloccano la partita grazie al piattone vincente di Zirkzee. Ma sul finire di primo tempo Juan Jesus, in mischia fa 1-1. Nella ripresa ci pensa Lozano a portare i padroni di casa in vantaggio ma poco dopo Barrow, con l’aiuto di Meret fa 2-2. A decidere però è Osimhen che sfrutta alla perfezione l’assist di Kvaratshkelia e fa 3-2. Spalletti sempre più in testa allaA. SportFace.

