Gazzetta | Kvaratskhelia e Raspadori hanno limitato l’osicentrismo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022). Con il ritorno di Victor Osimhen dopo l’infortunio, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha solo l’imbarazzo della scelta in attacco. Ieri il tecnico, in conferenza stampa, ha dichiarato che l’abbondanza nel reparto offensivo non è un problema ma una risorsa. Si sceglierà il centravanti di riferimento a seconda dell’avversario da fronteggiare in occasione di ogni partita che il Napoli avrà in programma. Ladello Sport oggi scrive che finalmente il Napoli si è liberato del. Grazie all’arrivo di Simeone ee all’insostituibile. “La squadra ha assunto un’identità forte, il gioco fluisce senza intoppi. Il Napoli ha saputo andare ...