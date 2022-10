Covid | 30 239 nuovi casi e 32 morti con positività al 17 | 2%

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 30.239 i-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 34.444 registrati ieri. Le vittime sono 32, contro le 73 di ieri. I tamponi processati sono stati 175.985 (ieri 216.672) con il tasso diche si attesta al 17,2%. Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono 252 i pazienti in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri, con 23 ingressi giornalieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 123, 52 in più rispetto a ieri. La regione con piùè la Lombardia con 5.653, seguita da Veneto (3.751), Emilia Romagna (3.276), Piemonte (2.865) e Lazio (2.738). (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

