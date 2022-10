Classifica Serie A 2022-2023 | i risultati della 10^ giornata

(Di domenica 16 ottobre 2022)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

... dove vedere Napoli - Bologna Il Napoli di Luciano Spalletti sfida il Bologna di Thiago Motta nella 10ª giornata dellaA 2022/2023. I partenopei sono secondi incon 23 punti, i ...FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanentiA LadiA: l'Atalanta è prima In attesa del match domenicale tra Napoli e Bologna, l'Atalanta si riprende la vetta dellacon ...Biancocelesti e friulani si annullano. L’Udinese, imbattuta da due mesi, colpisce due traverse. Infortunio per Immobile: problema muscolare alla coscia sinistra. I nerazzurri risalgono la china dopo l ...In questo senso, la Lazio si impossessa dello scettro ed è al comando di una speciale classifica. Con lo 0-0 contro l’Udinese, la Lazio diventa la miglior difesa della Serie A con soli 5 gol subiti a ...