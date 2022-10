Ambra Angiolini ha visto tutto | “Li ho trovati in auto” | Allegri esce malissimo

Si prosegue martedì18 aprile con Il nodo nel qualee Arianna Scommegna portano in scena due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell'adolescenza:...... è infatti diventato uno dei giudici della nuova edizione di X Factor, insieme a Fedez,e Rkomi e alla presentatrice Francesca Michielin. Dargen D'Amico è fidanzato con Giulia Peditto ...Nella fase finale del programma ciascun giudice potrà avere un massimo di tre artisti in squadra. Sette puntate in diretta dal Forum di Assago che decreteranno il vincitore della 17esima edizione ...Pur essendo sbarcata nel noto talent solamente quest'anno, la giudice sta dimostrando di avere la stoffa per poter competere con i suoi colleghi, specialmente con un veterano quale Fedez. Proprio ieri ...