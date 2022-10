Altra tegola per il Liverpool | brutto infortunio per l’attaccante che esce in barella!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 ottobre 2022) La partita di questa sera di Premier League trae Manchester City era uno snodo cruciale per il campionato di entrambe. I padroni di casa in un periodo di crisi, i citizens per consolidare la loro posizione in classifica. Il risultato ha inaspettatamente sorriso ai reds, con una vittoria di misura ad Anfield per uno a zero grazie al gol di Salah che riporta gli uomini di Klopp sulla scia delle big. Diogo JotaGioie e dolori per il, dato che se da una parte il tecnico tedesco può sorridere per una vittoria essenziale e straordinaria per la prima accezione per il periodo, per quanto concerne la seconda per lo spessore dell’avversario, dall’si registra l’di Diogo Jota, uscito in barella allo scadere per uncolpo subito.