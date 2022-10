Addio a Tullio Pozzan | la sua ricerca sull’Alzheimer è stata in odore di Nobel

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il biomedico, insigne scienziato da tempo considerato tra i papabili al Premioper la medicina per la scoperta del sistema di comunicazione fra le cellule grazie ai livelli di calcio presenti, è morto sabato 15 ottobre a Padova all’età di 73 anni. Dal 1986 era professore ordinario di patologia generale presso l’Università degli Studi di Padova, dove dal 1992 al 2003 è stato direttore del Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali. La attività scientifica disi è caratterizzata negli ultimi 25 anni per un approccio multidisciplinare allo studio dei meccanismi di regolazione dei secondi messaggeri e sullo studio di come le alterazioni nei meccanismi di segnalazione siano coinvolte nei fenomeni patologici. Le ricerche si sono infine focalizzate principalmente sulla comprensione dei ...

ilgazzettino.it

Si chiama Fondazione Isi, è nata nel 1983 su iniziativa diRegge ed è prosperata sotto la ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchead ...Novità anche al tavolo della giuria: dopo l'di Orietta Berti, passata al GF Vip , sbarca in ... Non mancheranno poi Gigi Marzullo, Nino Frassica , Massimo Lopez eSolenghi. Addio al professor Tullio Pozzan: «Una pietra miliare della scienza» Il biomedico Tullio Pozzan, insigne scienziato da tempo considerato tra i papabili al Premio Nobel per la medicina per la scoperta del sistema di comunicazione fra le cellule grazie ai livelli di calc ...PADOVA - Il Bo piange uno dei suoi più illustri scienziati, che ha collaborato a ricerche che hanno portato al Nobel. Tullio Pozzan è morto ieri a 73 anni. L’ex rettore ...