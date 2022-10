WTA Cluj 2022 | risultati 14 ottobre | sarà Wang Xiyu l’avversaria di Jasmine Paolini

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sono proseguiti i Transylvania Opendi tennis: sul cemento indoor romeno il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 diha visto disputarsi oggi tutti i quattro incontri dei quarti di finale.va in semifinale. Nella parte alta del tabellone la cinese, testa di serie numero 7, piega la spagnola Nuria Parrizas Diaz con il punteggio di 6-1 7-6 (5), e domani sfiderà nel penultimo atto l’azzurra, che elimina la tedesca Jule Niemeier con lo score di 7-5 7-5. Nella parte bassa del tabellone la russa Anastasia Potapova regola in tre set la magiara Anna Bondar, battuta col punteggio di 7-5 3-6 6-1, e domani affronterà in semifinale la russa Anna Blinkova, che supera, sempre in tre set, ...

