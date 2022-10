Vale la pena perdere per Wembanyama

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 ottobre 2022) Mancano ancora più di otto mesi al Draft 2023, quando la squadra baciata dalla sorte con la prima scelta assoluta potrà selezionare Victor, eppure l’intero mondo Nba non riesce a smettere di parlare dell’enfant prodige in arrivo dal campionato francese. A “Wemba”, 19 anni ancora da compiere, rimane una sola stagione su questa sponda dell’Atlantico, prima di essere eleggibile per il salto nel campionato di basket più prestigioso; nel frattempo, diverse franchigie oltreoceano – come ha raccontato il commissioner dell’Nba Adam Silver, che per una volta sembra essersi dimenticato di dover combattere il tanking – “stanno sbavando all’idea di poterlo scegliere al Draft”. Le parole del numero uno della lega non rappresentano un caso isolato, anzi, negli ultimi giorni. Silver è solo l’ultima di tante figure di spicco dell’Nba che si sono pronunciate con ...