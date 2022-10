Torino-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 15 ottobre 2022)lee ildel super derby andato in scena questo pomeriggio alle ore 18: risultato incredibile. La, dopo la figuraccia contro il Maccabi Haifa, torna in campo per affrontare il. Il derby è delicatissimo per entrambe le formazioni. I granata hanno raccolto 11 punti fino a questo momento ma non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.