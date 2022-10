(Di sabato 15 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Quando André Onana firmò con l'Inter nel gennaio scorso Thomas N', leggendario portiere del Camerun da anni a Barcellona per lavorare con l'Espanyol, ci disse che Andre aveva scelto bene, che sarebbe migliorato ancora e che avendo accumulato grande esperienza ...Quando André Onana firmò con l'Inter nel gennaio scorso Thomas N', leggendario portiere del Camerun da anni a Barcellona per lavorare con l'Espanyol, ci disse che Andre aveva scelto bene, che sarebbe migliorato ancora e che avendo accumulato grande esperienza ... N'Kono promuove Onana: "L'Inter ha fatto la scelta giusta, che bravo in Champions"