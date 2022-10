La vita davanti a sé | Silvio Orlando in scena al Quirino col testo di Romain Gary

(Di sabato 15 ottobre 2022) Laa sé,inal Teatrocoldi: la storia di Momò e Madame Rosa tra commozione e divertimento Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, al centro di un discusso Premio Goncourt, Laa sé di(qui la recensione del film con Sophia Loren) è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno ...

