(Di sabato 15 ottobre 2022), match valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, sarà trasmessa inda Amazon. La partita si disputerà mercoledì 26 ottobre con fischio d’inizio fissato per le ore 18:45. Un match che sarà decisivo per Lautaro Martinez e compagni che, in caso di successo, festeggerebbero il passaggio agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo in virtù degli scontri diretti favorevoli con il Barcellona (1-0 a San Siro e 3-3 al Camp Nou). In caso di mancata vittoria i nerazzurri dovranno tifare per il Bayern Monaco che, alle 21:00, sarà impegnato proprio in casa del Barcellona. Ma è una eventualità che nessuno vuole prendere in considerazione. La telecronaca della partita sarà affidata a Sandro Piccinini e ...

Romelu Lukaku è pronto per il rientro, l'lo aspetta e contro ilPlzen potrebbe essere la data giusta per tornare in campo Romelu Lukaku è pronto per il rientro, l'lo aspetta e contro ilPlzen potrebbe essere la ...L'di Inzaghi avrà comunque il match point per il passaggio del turno contro ilPlzen, e il 'Toro' è tornato a pieno regime, eccome. Un Lautaro così in forma può fare le fortune dei ...Inter-Viktoria Plzen in esclusiva solo su Prime Video. Ecco la scelta per la quinta giornata di Champions League ...Lautaro Martinez torna prepotentemente in auge sul mercato, sul piatto due proposte super per l'attaccante argentino: scelta fatta ...