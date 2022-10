Fame incontrollabile in gravidanza | quali sono le cause e come gestirla

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un tempo si diceva, e qualcuno dice ancora – sbagliando – che le donne in attesa dovrebbero mangiare per due. Anche se si tratta di un falso mito, quello che è vero è che capita di avere unain, di qualsiasi cosa in qualsiasi momento della giornata.non è facile, ma è importante, soprattutto perché la tendenza a soddisfare tutte le famose “voglie” potrebbe tradursi in un’alimentazione scorretta o in un eccessivo aumento di peso che, in alcune condizioni, potrebbe portare a complicazioni. LedellainOspitare, nutrire e far crescere un piccolo essere umano richiede prevedibilmente un apporto calorico aggiuntivo, da assumere attraverso il cibo. Durante la, il volume del sangue ...