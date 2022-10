Daniele Dal Moro come non lo avete mai visto | spunta una vecchia foto h0t

Leggi su novella2000

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lasexy diDalNon passa certo inosservatoDaldentro la Casa del GF Vip 7. In realtà lui si era già fatto notare nell’edizione non famosa del reality qualche anno fa, per poi approdare a Uomini e donne e facendo non poco discutere per alcune sue scelte durante il L'articolo proviene da Novella 2000.