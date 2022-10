Avellino-Audace Cerignola | le probabili formazioni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dentro o fuori. Dopo la sconfitta di Crotone, l’di Roberto Taurino si gioca tutto nel match casalingo contro l’. Ultima chiamata per il tecnico salentino, dopo l’ennesima fiducia riconfermata. Fiducia che i tifosi hanno ormai smarrito nella famiglia D’Agostino. Dopo l’episodio della mancata consegna del gagliardetto contro il Crotone, ma non solo il tifo ha organizzato uno sciopero di quindici minuti. La conferma nella nota arrivate nelle scorse ore. “E questo un modo diretto di dare risalto anche ai nostri striscioni, per ricordare che questa piazza, incarnata in noi tutti, non merita questa serie di incompetenze”. Eloquente il messaggio arrivato dal tifo organizzato. Dopo tanta attesa, Taurino appare propenso a schierare l’le due ...

La data, l'orario, la diretta tv e streaming diCerignola , match valevole per la ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023 . Entra nel vivo questa nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime ...... Antonio Di Donna ore 14:30 Serie C 8a Giornata Girone C: Pescara vs Fidelis Andria (diretta) Telecronaca: Francesco Paolo Salviani ore 17:30 Serie C 8a Giornata Girone C:vs...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Avellino-Audace Cerignola, match valevole per la ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023.La diretta live di Avellino-Audace Cerignola, match valevole per la ottava giornata del campionato di Serie C 2022/2023.