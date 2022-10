? LIVE! Atalanta-Sassuolo 0-0 al 25? | primi squilli di Pasalic | ammonito Scalvini

(Di sabato 15 ottobre 2022) IL TABELLINO MARCATORI: –(3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Demiral,; Soppy, Koopmeiners, de Roon (c), Maehle;; Lookman, Muriel. A disp. Rossi, Bertini, Djimsiti, Ruggeri, Zortea, Ederson, Malinovskyi, Boga, Højlund. All. Gasperini(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari (c), Rogério; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disp. Pegolo, Russo, Ruan, Marchizza, Obiang, Matheus Henrique, Harroui, Traoré, Berardi, Alvarez, Antiste, Ceide. All. Consigli ARBITRO: Marcenaro (sez. di Genova) AMMONITI:(15?), Pinamonti (24?), Thorstvedt (29?) per gioco falloso ESPULSI: – NOTE: – I GOL – LE AZIONI SALIENTI 4? – Muriel scodella un pallone sul secondo palo cheriesce a colpire di testa, Rogério sulla linea ...

Diretta- Sassuolo: cronaca14' - Uno - due Pasalic - Lookman, un rimpallo favorisce il croato ed Erlic salva sulla linea. Frattesi scappa via a Scalvini: ammonito. 13' - Tiro - cross ...Al Gewiss Stadium, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium si affrontano- Sassuolo nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSassuolo MOVIOLA E' COMINCIATA- SASSUOLO 3 OCCASIONE ...L'Inter pareggia 3-3 a Barcellona al termine di una partita da batticuore e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale: per staccare il pass ai nerazzurri… Leggi ...La decima giornata di campionato vede il Sassuolo far visita all’Atalanta al Gewiss Stadium. I neroverdi sono reduci dall’immeritata sconfitta in casa con l’Inter, ...