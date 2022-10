VIDEO | Atleti ICW e SIW in azione a Stasera c’è Cattelan “contro” Maccio Capatonda

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ultimamente le reti RAI sembrano essere diventate molto trafficate di lottatori italiani di Wrestling. Dopo l’apparizione dei Lottatori TCW a “Ho un Dubbio” su Rai2 e la citdel wrestling italiano e della MWF a Paparazzi su RaiPlay, un’altra apparizione è andata in scena stavolta sempre su Rai2 a “c’è” Wrestling Italiano vsOspite durante la trasmissione il comico e regista, il conduttore e il comico sono stati protagonisti di un segmento molto divertente con i lottatori della ICW Alessandro Corleone, Taurus e Stephanos e la lottatrice SIW Camilla:

PalermoToday

