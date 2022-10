«Una maglia per Simone» | l’asta benefica a tema Atalanta targata aRenBì Onlus

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Ebay per aiutarenella lotta contro la sua malattia: in vendita molte maglie da gara dell’(e altre squadre). Il calcio è anche un contesto dove si cerca anche di aiutare chi è più in difficoltà. Una delle associazioni più famose è quella di ARenBi’, che da anni coinvolge molti collezionisti per aiutare nella lotta contro le malattie, facendo aste benefiche su maglie, scarpini, parastinchi indossate dai calciatori. L’ultima inaugurata per sostenere: un bambino che sta combattendo una battaglia molto difficile. Le casacche proposte sono la maggior parte a: da Maehle a Malinovskyi, da Sportiello a Raimondi, fino ad arrivare a Padoin, oltre agli scarpini indossati da Davide Zappacosta. Una collezione assai ...