Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) L’infelicità dei liberal. Sondaggi, ricerche, teorie confermano quello che si sa da sempre. Essere di sinistra provoca la depressione. Farsi carico dei mali del mondo non aiuta, e quando il mondo vota in massa a destra, si va in terapia per capireè andato storto – di Michele Masneri Di rosa in rosa. Cadono come petali i nomi per i ministeri chiave. E’ finita l’èra delle roselline selvatiche, adesso la politica si prende la sua rivincita – di Stefano Cingolani I fratelli son stanchi. La tv generalista insegue i social ma è sempre più in crisi. Eppure la politica ancora ripete le parole del Gf Vip – di Andrea Minuz Gli intransigenti. Schmitt, Oakeshott, Strauss, Hayek: a ...