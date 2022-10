Roma | Mourinho | ' Ho tirato le orecchie ad Abraham e Belotti' - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lo Special One si è lamentato del primo tempo dei giallorossi, ma la qualificazione è ancora nelle loro ...

Lo Special One si è lamentato del primo tempo dei giallorossi, ma la qualificazione è ancora nelle loro ...Ma parliamo di ieri sera, ed iniziamo dallacostretta a rincorrere nel girone, impegnata sul ... Buona la prestazione degli uomini di, ottima la reazione, ma ora è obbligata a vincere le ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Roma, l’Europa League sta portando via tantissime energie ai giallorossi, che però adesso devono necessariamente concentrarsi sul campionato.