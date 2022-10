Robbie Coltrane | le star di Harry Potter | da Emma Watson a Tom Felton | ricordano l' interprete di Hagrid

L'attore scozzese, celebre per aver interpretato Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter , è morto all'età di 72 anni. Era malato da circa due anni. L'attore è deceduto in un ospedale vicino alla sua ...Come prevedibile, stanno arrivando le prime reazioni sulla morte di. Il celebre interprete di Hagrid , scomparso a 72 anni, ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori non solo dei fan ma anche in quello della famiglia di Harry Potter e di altri ...morto all'età di 72 anni l'attore scozzese Robbie Coltrane, il celebre 'mezzogigante' Rubeus Hagrid nei .... Rowling. La star dei film di Harry Potter Daniel Radcliffe ha reso omaggio a Coltrane in un ...L’attore protagonista di Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha condiviso una toccante dichiarazione sulla morte di Robbie Coltrane, che interpretava il guardiacaccia di Hogwarts, Rubeus Hagrid. Il person ...