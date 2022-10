(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un imprenditore edile e immobiliare di origine calabrese, da oltre 20 anni insediato nelle Marche, che risulta imputato a Palermo per riciclaggio in favore di cosa nostra per fatti avvenuti tra 2014 - ...

Sono state 'congelate' le quote e l'intero compendio aziendale di 14 operanti nel settore immobiliare ed edilizio, 27 fabbricati, 44 terreni, tre veicoli e numerosi rapporti finanziari per un ... Rete società per muovere beni e riciclare, 6 mln sequestrati - Marche