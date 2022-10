Pronostico Colón vs Racing Club Argentina Primera 14-10-22

Tuttosport

Troverà un avversario che si trova a 2 punti dalle posizioni valide per la competizioni europee e ilresta molto incerto. Stesso orario per Brentford e Brighton che aprono l'undicesima di ...Il divario in classifica potrebbe ingannare, scopri ilA dispetto di quanto dice la classifica le quote sono piuttosto equilibrate. La vittoria della formazione bianconera che in casa ha ... Estudiantes-Colon, ecco il pronostico