Presidenti Camera e Senato | Bonaccini | “Ci si sarebbe aspettati uno sforzo ben più inclusivo”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) BOLOGNA – “Certo, hanno vinto le elezioni, si chiama democrazia e hanno il pieno diritto di scegliere. Ma proprio perché siamo in democrazia, si può dire che per la seconda e la terza carica dello Stato ci siunoben piùe soprattutto in linea con lo spirito della Costituzione, antifascista e saldamente legata alla casa comune europea. Noi diamoci da fare per rigenerare il Pd e mettere subito in campo una seria opposizione in Parlamento e nel Paese”. Lo afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano(foto). L'articolo L'Opinionista.

...lecito e in qualche modo previsto nelle facoltà degli excome benefit che permangono per una legislatura. Ma la forzatura, per uno che si recò al primo giorno da presidente della...L'Aquila. 'Ho apprezzato nell'elezione di entrambi idi Senato eil fatto che non siano state scelti due personalità scialbe, ma due personalità culturalmente ben delineate. Sono persone esperte, misurate, che sapranno svolgere il loro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'elezione alla presidenza della Camera di Lorenza Fontana ha mandato su tutte le furie Enrico Letta: "Putin festeggia".