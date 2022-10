Precedenti Serie A | tutto sulle partite della 10ª giornata di campionato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I videostatistiche ecuriosità delle gare del 10° turno del massimoA LaA 2022/23 si appresta a vivere la sua 10ª. Ecco idi 4 gare fra le più interessanti di questo fine settimana: 1 ) TORINO-JUVENTUS (Sabato 15 ottobre, ore 18.00) – DAZN Un derby fra due squadre in difficoltà: il Toro non vince da 4 giornate, la Juve non ha ancora vinto in trasferta; I granata con un successo hanno l’opportunità di scavalcare i bianconeri in classifica; Il Toro è reduce dall’1-1 in casa contro l’Empoli, un pareggio rimediato in extremis; La Juve deve assorbire la netta sconfitta di San Siro, un 2-0 maturato subendo un gol per tempo; Totale gare: 77. Vittorie Torino 19; Pareggi 24; ...