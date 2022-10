Nuova stretta sui media in Turchia | tre anni di carcere a chi diffonde “fake news”

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Larischia di scivolare ancora più in basso del 149° posto attualmente occupato su 180 paesi nell’indice mondiale della libertà di stampa di Reporter senza frontiere per il 2022: il parlamento di Ankara ha approvato nella serata di ieri una dura legge che prevede ilfino a treper chimessaggi di disinformazione. A decidere cosa sia “” e cosa no però saranno giudici fortemente influenzati dal potere autoritario del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il provvedimento è stato portato avanti proprio dal suo partito di matrice islamica, Akp, ed è stato duramente condannato dal Consiglio d’Europa: “La vaga definizione della misura di ‘disinformazione’ e la relativa minaccia di detenzione potrebbero avere un effetto spaventoso e provocare una maggiore ...