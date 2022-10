MotoGP | Francesco Bagnaia | “Devo rischiare | ma anche Quartararo deve farlo Ho faticato con il vento”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La rincorsa al titolo Mondiale dipassa dall’Australia e da un venerdì che non soddisfa certamente il pilota della Ducati. L’italiano ha chiuso solamente all’ottavo posto dopo le prove libere a Phillip Island, quattro posizioni indietro rispetto al suo rivale Fabio, che precede di soli due punti il piemontese nella classifica iridata. Pecco si è soffermato con i media sulla lotta per il titolo: “, ma lofarelui, perché è troppo importante stare davanti. Queste due gare non sono le migliori per la nostra moto, ma quest’anno abbiamo già dimostrato di poter essere competitivi su piste su cui non lo eravamo stati l’anno scorso. In ogni caso, la strategia sarà sempre quella delle ultime gare, spingere e cercare di fare ...