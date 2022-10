Meloni | “Su biglietto Berlusconi mancava un punto | che non sono ricattabile”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 14 ottobre 2022 “su di me? Non ho niente da dire,undi quelli elencati. Che non”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgiauscendo da Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

È quanto afferma Giorgiasulin Aula che la riguardava scritto dal leader di Forza Italia. "Supponente, prepotente, arrogante e offensiva", queste le t estuali parole si leggono ...Dal mistero sui politici dell'opposizione che hanno votato La Russa, aldi Berlusconi su, ecco alcuni tra i meme più divertenti(Agenzia Vista) Roma 14 ottobre 2022 “Biglietto Berlusconi su di me Non ho niente da dire, mancava un punto di quelli elencati. Che non sono ricattabile”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d ...L’elezione di Fontana, nuovo presidente della Camera, alimenta dubbi sulla reale collocazione del governo Meloni sullo scacchiere internazionale ...