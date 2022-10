Lorenzo Fontana eletto presidente della Camera | Meloni | Anche stavolta buona la prima | Pd | Putin festeggia | Salvini | Centrodestra

RaiNews

Un lungo applauso, ma solo dei deputati del centrodestra, sottolinea la fine del discorso del neo presidente della Camera,, dopo la sua proclamazione. Tutti i deputati del centrodestra si alzano in piedi ad applaudire, mentre i deputati delle forze di opposizione restano tutti seduti e nessuno applaude. ...Tra le citazioni del neo eletto presidente della Camerac'è anche il Beato Carlo Acutis. uno studente italiano, beatificato nel 2020 da Papa Francesco. Il presidente si affida alle sue parole per sottolineare come l'omologazione sia in ... Chi è Lorenzo Fontana Lorenzo Fontana è stato eletto Presidente della Camera dei deputati. L’elezione è avvenuta alla quarta votazione, nella giornata d ...La rinnovata centralità del Parlamento rafforza anche il ruolo della politica e dei rappresentanti del popolo". Lo ha affermato il presiedente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo discorso di ...