Lei non sa chi sono io | Battisti a processo per resistenza a pubblico ufficiale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il componente dei proletari armati per il comunismo, finito in manette dopo diversi anni vissuti da rifugiato politico in Francia e in Brasile, è in carcere per aver commesso quattro omicidi

