Le ultime ore di Kwasi Kwarteng

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Steven Swinford, giornalista del Times, ha fatto lo scoop: "Mi hanno detto che il cancelliere dello Scacchiere,, è stato licenziato dal premier Liz Truss, che si prepara a rivedere il suo minibudget". Da quando è stata annunciata, il 23 settembre scorso, la manovra del governo inglese appena insediato, il Regno Unito è entrato in una crisi politico-finanziaria che nessuno è riuscito a fermare: non la Banca d'Inghilterra, corsa ai ripari per salvare il mercato dei titoli di stato, non la premier Truss che ha cercato di spiegare che per stimolare la crescita è necessario fare cose impopolari e resistere, non lo stesso, naturalmente, che anzi è diventato il capro espiatorio. Il Partito conservatore, che soltanto tre mesi fa ha estromesso Boris Johnson e poi ha selezionato la Truss, ci ha messo del suo, ...