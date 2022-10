(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Al termine di un lungo ed impegnativo percorso amministrativo, nella giornata di ieri lo Stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’ di Benevento ha ottenuto il definitivo viadalla Commissione Provinciale Vigilanza Pubblici Spettacoli, per ospitare le gare del Benevento Calcio con unadi 14.461 spettatori”. A darne notizia è stato l’avvocato Enzo, consigliere comunale delegato allo Sport, che ha sottolineato come “il Comune abbia in questi anni dato seguito a tutte le prescrizioni e miglioramenti previsti dalle normative vigenti”.“D’intesa con la società del presidente Vigorito – ha aggiunto– abbiamo messo in campo ogni azione utile a rispondere con puntualità ed efficacia alle esigenze di sicurezza e al desiderio di partecipazione dei beneventani”.“Il nulla osta per ...

anteprima24.it

...Salvatelli, sullo stato dell'antenna per la telefonia mobile sita in viale delle Regioni, ...delle antenne per la telefonia mobile non si sfugge e che se non è viale delle Regioni saràMarche,...È come se qualcuno vi avesse portatoun pezzo del puzzle. La sua mancanza può far male, ma il ... Come vi siete conosciuti "Ballando a Sanremo : lui era lì per suonare con Achille, io per ... Lauro: via libera per l'aumento della capienza del 'Vigorito' “Al termine di un lungo ed impegnativo percorso amministrativo, nella giornata di ieri lo Stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’ di Benevento ha ottenuto il definitivo via libera dalla Commissione Provincial ...Silvia Morotti e Vanessa Ricci hanno difeso con successo il titolo vinto dodici mesi fa: finale dominata 6-2 6-3 contro due delle avversarie più forti in circolazione, Marianna Lauro e Roberta Faccoli ...