Juventus | Gazzetta | lo spogliatoio sfiducia Allegri | nervi tesi in ritiro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Inizio di stagione da dimenticare, quello della: le prestazioni in campo latitano, e i risultati ne risentono, con il quarto posto in campionato già lontanissimo e un girone di Champions compromesso, con il terzo posto che vuol dire Europa League come unico obiettivo rimasto. Per questo, la società bianconera ha scelto di mandare la squadra inin vista del derby di domani contro il Torino, altro punto di non ritorno. Il quadro disegnato stamane da Ladello Sport, però, è tragico, sportivamente parlando. Infatti, losembra essersi completamente staccato da Massimiliano, contestandogli la scelta delma affibbiandogli anche colpe che arrivano da lontano. Una preparazione “antica”, con carichi pesanti ma a bassa intensità che ...

La Gazzetta dello Sport

Un esterno di fascia così veloce non ce l'ha nessuno. Il velocista azzurro Filippo Tortu, oro olimpico della 4x100 e bronzo europeo sui 200, posta una foto mentre palleggia con un pallone da calcio ...Nella decima giornata torna il Derby della Mole. Da una parte unain piena crisi, in ritiro dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa, dall'altra un Torino che cerca una vittoria che manca dalla quinta giornata contro il Lecce. I ... Juventus, che spreco: oltre 500 milioni spesi (male) Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus: "Quasi tutti giudicano il ritiro una misura inutile al fine di risolvere una crisi che perdura a tutti gli effetti da ...