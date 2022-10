(Di venerdì 14 ottobre 2022) Cesena, 14 ott. (Adnkronos) - Laè il 51% più(+38% rispetto allaregionale) per cittadini, talenti e imprenditori. E' quanto emerge dalla ricerca EY Human Smart City Index, presentata oggi a Cesena Fiera nel corso di 'R', ilEconomic Forum, promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustriae Bper Banca, con la compartecipazioneCamera di Commercioe Città. Un territorio promosso a pieni voti anche su transizione green e inclusione sociale mentre si registrano margini di miglioramento sui temi legati alla transizione digitale. Con un punteggio pari a 57,12 su una scala da 1 a ...

... che la sostenibilità non è un fenomeno contingente o passeggero, ma un trend duraturo e ... azienda della ceramica che ha ottenuto il rating più elevato nella classifica delle Top 100 per la ... Un ultimo tema cruciale, poi, rimanda alla necessità di adeguare il quadro normativo di riferimento per l'operatività delle imprese del settore. È necessario, quindi, affrontare i cambiamenti ... Imprese, Fattore R: Romagna è il 51% più attrattiva della media nazionale (Adnkronos) - A 'Fattore R', il Romagna Economic Forum si è parlato anche ... di Bper Banca - i costi dell'energia e dell'inflazione implicita indeboliscono le imprese. La struttura Romagnola è fatta ...