Già in sconto FIFA 23 su Amazon | le principali offerte per PS5 | Xbox e non solo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si può approfittare già di un discretoper23, nonostante il titolo sia stato lanciato da un paio di settimane. Il gioco dell’autunno per antonomasia subisce già un calo di prezzo rispetto al suo valore di listino su, almeno nel caso delle soluzioni per specifiche console che verranno esaminate in questo approfondimento. Per quanto riguarda lo23 per l’ultima console di casa Sony PS5, si potrà trarre beneficio da un primo taglio di prezzo. Il titolo, nella sua standard edition, comporta una spesa di 64,90 euro con un risparmio del 3% rispetto al primo valore di mercato. Si tratta senz’altro di una cifra non importantissima, ma la promozione è da considerarsi abbastanza anomala a pochi giorni dal lancio del gioco. ...