Fabio Quartararo | uscire dalla crisi o abdicare amaramente

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nessuno può più rimandare nulla. Nessuno può più permettersi di sbagliare mezza derapata sugli ultimi asfalti di questo Motomondiale 2022 appeso, ancora, a un sottilissimo filo. Francesco Bagnaia spinge da dietro, ringalluzzito dalle sole due lunghezze di distaccovetta, mentre Aleix Espargarò, sornione e poco quotato, attende una minima incertezza per fare valere il vecchio adagio che premia il terzo incomodo tra i due litiganti.subendo una rimonta clamorosa o riprendersi alla fine con il colpo di coda degno del campione del mondo:a Phillip Island si gioca tantissimo di questa stagione: lac’è, inutile da nascondere, ma la Yamaha possiede il potenziale per mettere in fila Ducati e Aprilia. Le parole di...

Dopo il lavoro delle FP1,fa un deciso balzo in avanti poche ore più tardi, chiudendo quarto; leggermente più attardati gli altri contendenti per il titolo, ovvero Francesco Bagnaia, ...deve concentrarsi sul round in Australia essendo molto delicato in ottica classifica mondiale. Non deve buttare punti e non deve accontentarsi perché Pecco è molto vicino e se vuole vincere il ...Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Australia MotoGP 2022. “Sono felice di questo inizio, nelle Free Practice 1 non avevo un passo straordinario, ma siamo andati bene. Ci sono ancora dei punti da ...Sul circuito di Phillip Island sessioni complicate dal punto di vista atmoferico. Il leader del mondiale davanti all'italiano, suo grande rivale per il ...