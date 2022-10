Dataforce - Resilienza lungo termine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nella crisi, ormai strutturale, del mercato automotive, a -76%, si salva solo il noleggio anel terzo trimestre 2022, con un eccezionale +43,4% di volumi tra le auto, ma con un -12,2% tra veicoli commerciali leggeri. Bene anche il brevema, anche qui, soprattutto per le autovetture, a + 44%, mentre i vcl mettono a segno un -8,7%. Un'ottima performance per il mondo noleggio che, però, sconta i ritardi delle vetture ordinate da tempo immemore e consegnate solo ora (con tempi di attesa persino superiori a un anno). L'effetto si vede anche sulla quota del mercato totale delle nuove immatricolazioni a: nel terzo trimestre raggiunge il 22,4% rispetto al 16,3% del terzo semestre 2021. Nell'ambito dei vc l, il terzo trimestre del 2022 perde tutto il vantaggio accumulato nel ...

La previsione di, elaborata su dati del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e ACI/PRA, per la chiusura del 2022 è stata quindi aggiornata: il volume complessivo del noleggio a ...