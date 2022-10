Camera | il leghista Lorenzo Fontana eletto presidente

12.03,Lorenzo Fontana nuovo presidente Il deputatoLorenzo Fontana è il nuovo presidente della. E' stato eletto alla quarta chiama: era sufficiente la maggioranza assoluta di 201 voti.Di conseguenza non potrò partecipare alla votazione di questa mattina per eleggere il presidente della. Me ne dispiace, perché - come indicato dal presidente Berlusconi - avrei votato ...