Ambientalisti lanciano zuppa su ' I Girasoli' di Van Gogh a Londra

Uno sfregio all'arte, senza fortunatamente gravi conseguenze. Attivistidel movimento Just Stop Oil hanno lanciato barattoli di zuppa di pomodoro sul capolavoro di Van Gogh "I girasoli", in mostra alla National Gallery di Londra. Secondo le immagini ...(Video Twitter @RonanCareless) Roma,bloccano la tangenziale Est e il viadotto della Magliana: automobilisti furiosi, arriva la polizia La campagna 'Just Stop Oil', lanciata contro i ...Londra, 14 ott. (askanews) - Uno sfregio all'arte, senza fortunatamente gravi conseguenze. Attivisti ambientalisti del movimento Just Stop Oil hanno lanciato barattoli di zuppa di pomodoro sul capolav ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...