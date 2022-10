Zack Snyder' s Justice League verrà proiettato per la prima volta sul grande schermo grazie a Kevin Smith

(Di giovedì 13 ottobre 2022)ha svelato i suoi programmi per il cinema di cui è proprietario e tra i titoli che verranno proiettati c'è's. che ha annunciato alcuni progetti legati al cinema Smodcastle Cinemas, di cui è proprietario. Durante un episodio del podcast Fatman Beyond, il regista ha svelato i progetti relativi agli eventi che ha intenzione di ospitare nel New Jersey.ha annunciato una serie di proiezioni e sessioni di domande e risposte che si intitolerà Directly Responsible: Face-to Face with Filmmakers at Smodcastle che potrà contare sulle apparizioni di Joe e Anthony Russo,e Jason Reitman. Per l'occasione, i fan della …

... mostra il re della giungla già fatto e formato, procedendo attraverso continui flashback a mostrarne le origini (un'operazione molto simile a quella effettuata dane "L'Uomo d'Acciaio"). ...- Pubblicità - C'è un'enorme quantità di clamore attorno a Rebel Moon del regista di Man of Steel, in particolare perché il concetto è quello che aveva originariamente presentato a Lucasfilm per un film di Star Wars a metà degli anni 2010. Ispirato al classico I Sette Samurai , il ... Zack Snyder, una nota star coinvolta in un incidente sul set del suo ultimo film Kevin Smith ha svelato i suoi programmi per il cinema di cui è proprietario e tra i titoli che verranno proiettati c'è Zack Snyder's Justice League. Zack Snyder's Justice League verrà proiettato per l ...Charlie Hunnam parla dell'infortunio subito sul set di Rebel Moon, ci vorranno due anni per recuperare dai due infortuni subiti ...