Autosprint.it

Il tedesco è in trattativa per il rinnovo con il suo attuale team, la Haas, ma è un'opzione anche per la, come ha ammesso il team principal Jost. Abbonati per continuare a leggere ...Come ho detto, abbiamodi aver introdotto un problema fondamentale con il nostro design che ... ma contrariamente ad altre squadre come McLaren enessuno di questi ha mai interessato le ... Williams, Capito: "Schumacher merita la F1, per noi è un'opzione"