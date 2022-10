Veneto | la Consulta per la sicurezza stradale è ‘fantasma’ da 10 anni Ma la vice di Zaia attacca chi chiede spiegazioni | “Questo è sciacalaggio”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nell’aprile 2012 il consiglio regionale delha istituito unaper lache aveva come obiettivi l’educazione, soprattutto dei giovani, e la prevenzione degli incidenti stradali. Si trattava di un organismo tecnico-consultivo con il compito di “confronto ed elaborazione per programmi, attività ed esperienze finalizzati al miglioramento delle condizioni didella circolazione”. Non una commissione pro-forma, ma una rappresentanza qualificata composta da 24 persone: oltre a tre assessori regionali, 7 delegati delle province venete, un rappresentante di Unione Province, Anci, carabinieri, Polstrada, vigili del fuoco, Aci, scuole guida, Forum dei giovani, strutture scolastiche,Strade, Motorizzazioni civili e associazioni vittime della strada. ...

Il Fatto Quotidiano

... studio e ricadute dei cambiamenti climatici in. Durante la "Settimana della Scienza" si ... Per infoi programmi:Vittorioospiterà la loro unica data italiana . 'I nostri spettacoli uniscono teatro, ... Dobbiamo ringraziare ladell'associazionismo culturale vittoriese per l'aiuto che ci ha offerto'. Veneto, la Consulta per la sicurezza stradale è ‘fantasma’ da 10 anni VITTORIO VENETO - Aline e Martin Del Torre sono due artisti di origine svizzera. Si spostano a bordo della loro abitazione itinerante e propongono spettacoli innovativi in tutta Europa.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...