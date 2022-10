Ultime Notizie – Caro energia | boom vendite gioielli ai ‘Compro oro’ per pagare le bollette

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il, l’aumento dei prezzi al supermercato con un’inflazione che sfiora ormai il +9% su base annua, per non parlare dell’aumento dei carburanti benzina e soprattutto diesel. Arrivare a fine mese per gli italiani con redditi bassi è sempre più difficile ed ecco che si ricorre alla vendita deidi famiglia pur di avere un po’ di liquidità in più. E già si parla dideimentre minor successo riscuotono gli sportelli dei Monti di Pietà. E’ lo scenario fotografato dall’Adnkronos in una inchiesta flash tra gli operatori di questi settori del commercio e della finanza. “L’aumento delle persone che si rivolgono ai negozi Compro Oro oggi è tra il 20 e il 30% rispetto a sei mesi fa, a livello nazionale“, afferma Nunzio Ragno, presidente di Antico ...